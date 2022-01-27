Москва, , 13:04 — REGNUM В России в 2021 году объем находящихся в обращении наличных денег вырост на 0,7 трлн рублей (на 5%) и составил 14,1 трлн рублей. Такие данные опубликованы 27 января на сайте Центрального банка РФ.

Проверка купюр ГУ МВД России по Иркутской области

За год в общем количестве банкнот увеличилась доля 5-тысячных купюр — с 31% до 33% по данным на 1 января 2022 года.

При этом уменьшилась доля банкнот номиналом 1000 рублей — 23% до 22% и 500 рублей — с 8% до 7%,

По данным регулятора, ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители России всё больше предпочитают иметь наличные денежные средства на руках, а не хранить их в банках.

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