Калуга, 27 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения председателем ТСЖ денежных средств, накопленных жильцами на нужды многоквартирного дома. Об этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Кража в ТСЖ

Установлено, что в 2020 и 2021 годах председатель правления товарищества собственников жилья, используя свое служебное положение, заключила с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры на осуществление работ, связанных с обслуживанием имущества ТСЖ, которые выполнены не были. Денежные средства в размере более 200 тысяч рублей женщина перевела на счёт предпринимателя. В настоящее время по уголовному делу проводятся активные следственные действия: допрашиваются свидетели, произведена выемка бухгалтерской документации, назначена строительно-техническая экспертиза.

За совершение данного преступления санкцией уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.