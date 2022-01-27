Афины , , 13:05 — REGNUM Деятельность судов и прокуратуры будет приостановлена до пятницы, 28 января, в греческих регионах Аттика и Крит. Об этом сообщил министр юстиции Костас Циарас вечером 26 января.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, работа суда и судебных служб была приостановлена из-за снежной бури, охватившей Грецию с 24 января. Непогода оказала негативное влияние на уличное движение и распределение электроэнергии.

Что касается остальных регионов, где на 25−26 января были установлены обязательные выходные дни в связи с чрезвычайными погодными обстоятельствами, то, по словам Циараса, что местные администрации судов и прокуроров примут решение о возобновлении работы на этой неделе.