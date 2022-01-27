Кишинёв, , 13:00 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица не считает, что государство должно помогать фермерам в связи с ростом цен на топливо и удобрения. Об этом она 27 января заявила на встрече с журналистами.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Главе правительства задали вопрос, что планируется ответить на обращение оргкомитета ассоциации «Сила фермеров» с просьбой о помощи. Она сказала, что пока не видела его, но уточнит.

Гаврилица также признала, что ситуация сложная, что вызвано объективными обстоятельствами. Тем не менее, у аграриев, по её мнению, должны остаться ресурсы в резерве.

«В прошлом году у нас был рекордный урожай и рекордная цена на сельхозпродукцию, поэтому у большинства аграриев есть определенные сбережения», — заявила премьер-министр.

Стоит отметить, ранее в оргкомитете «Силы фермеров» заявили, что из-за роста цен на топливо и удобрения весной десятки тысяч гектар пахотной земли могут остаться не засеянными. Они призвали правительство оказать поддержку агроному сектору.