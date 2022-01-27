Канберра, 27 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Представители как Канберры, так и Пекина с осторожностью отреагировали на ту «оливковую ветвь» в виде примирительных заявлений, которую 26 января привез с собой новый посол Китая в Австралии Сяо Цянь, когда дипломат приземлился в аэропорту в Сиднее. Теперь спираль противостояния между двумя странами временно находится в неподвижном состоянии, поскольку Канберре и Пекину необходимо время, чтобы понять как смена посла отразится на двусторонних отношениях. Об этом 27 января сообщил телеканал Sky News.

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В свою очередь новоназначенный посол Китая назвал вступление в должность «благородной миссией» и подчеркнул, что очень хочет начать работать с правительством Австралии над восстановлением дипломатических отношений между двумя странами.

Посол также обратил внимание на трещины в отношениях Пекина и Канберры, указав, одной из его основных целей его работы было бы «устранение непонимания и подозрений».

Журналисты также пишут, что лидер оппозиции в Австралии Энтони Альбаниз достаточно нейтрально приветствовал нового китайского гостя, подчеркнув, что путь вперед — это дипломатия. Лидер Лейбористкой партии также призвал Китай отменить жесткие экономические санкции в отношении австралийского экспорта.