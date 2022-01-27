Афины , , 12:59 — REGNUM Греция подтвердила 17 960 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 26 января.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 848 223 случая инфицирования. случаями.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 115 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 22 970 человек.

В общей сложности 646 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 82,7% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За последние 24 часа госпитализированы 395 ковид-пациентов.

Накануне сообщалось про 17 409 заражений и 98 смертей.