Эль-Хасака, Сирия, , 13:09 — REGNUM Более 200 человек погибли в сирийском городе Эль-Хасака после семи дней ожесточённых боёв. Об этом заявил в интервью телеканалу Al-Hadath официальный представитель курдских «Сирийских демократических сил».

Боевик Mada Media

По его словам, отряды боевиков, совершивших нападение на город, были уничтожены. Тюрьма «Гвейран», ставшая главной целью нападения боевиков, была взята под контроль отрядами курдского ополчения.

По данным местных источников, в результате боевых действий погибли 211 человек, из них 151 человек — боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 53 человека — курдские ополченцы и семь человек — мирные жители.

В командовании «Сирийских демократических сил» заявили, что нападение на Эль-Хасаку было спланировано из-за рубежа, а убитые боевики получили подготовку на территории Турции.