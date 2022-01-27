Улан-Удэ, 27 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Инициатива о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны абсолютная верная. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов (КПРФ).

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По его словам, актуальность этой темы возрастает именно в последние годы, когда история XX века, особенно её страницы, связанные со Второй мировой войной, активно подвергаются ревизии со стороны западных стран и некоторых российских либеральных идеологов.

«Между тем истребление именно советского народа имело все признаки геноцида, масштабы которого, на самом деле, превзошли даже Холокост. Подавляющее большинство потерь Советского Союза пришлось на мирное население», — отметил Цыренов.

Депутат напомнил, что советские люди истреблялись гитлеровскими захватчиками как минимум по четырём признакам: политическим, национальным, расовым и этническим.

Поэтому потомки граждан СССР обязаны хранить память о зверствах фашизма. Более того, признание геноцида советского народа, по его словам, необходимо не только в России, но и на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Московской организации бывших несовершеннолетних узников фашизма направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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