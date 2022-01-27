Москва, , 12:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», — сказал Песков.

По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров.