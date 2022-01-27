Сидней, Австралия, , 13:00 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом снова снизилось в австралийском Новом Южном Уэльсе после того, как за последние 24 часа в самом крупной штате страны у 17 316 человек выявили SARS-CoV-2. Об этом 27 января сообщили представители министерства здравоохранения штата на пресс-конференции в Сиднее, передает телеканал Nine News.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

За минувший день еще 29 человек скончались от COVID-19, при этом количество госпитализаций немного снизилось до 2722 с 2794 сутками ранее.

В то же время на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации в штате правительство Нового Южного Уэльса приняло решение о продлении действующих ограничений в штате до конца февраля.

Во втором по численности населения штате Австралии Виктории от COVID-19 скончались еще 15 человек. В штате было зарегистрировано 13 755 новых случаев заболевания.