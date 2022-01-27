Кострома, 27 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Костромской области установлена новая памятная дата в честь ликвидаторов последствий радиационных аварий. Такое решение на заседании 27 января приняли депутаты областного законодательного собрания.

Http://www.gradkostroma.ru Визуализация памятника в сквере Героев-чернобыльцев в Костроме

Чествовать костромичей-ликвидаторов теперь будут 30 ноября. В этот день было завершено строительство объекта «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Напомним, до сегодняшнего дня в календаре была официально закреплена только одна дата— 26 апреля. В этот день люди вспоминают погибших в радиационных авариях и катастрофах. Депутат Георгий Тащиев, внесший закон на рассмотрение, полагает, что неправильно совмещать память о трагических последствиях и работу ликвидаторов в одном дне.

В устранении последствий аварии на ЧАЭС принимали участие более 4 тысяч жителей Костромской области. В живых из них на данный момент осталось меньше 600. С этой темой связана установка памятника чернобыльцам в Костроме. Разговоры об этом ведутся с 2016 года, последний раз дата установки монумента была перенесена на 2021 год. Однако, событие так и не состоялось.