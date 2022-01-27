Сеул, , 12:55 — REGNUM По состоянию на конец 2021 года в Южной Корее проживали 1,95 млн иностранцев, что на 80 тыс. человек или 3,9% меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства юстиций.

Кванджу. Южная Корея Ssr1115

По сравнению с 2019 годом показатель сократился на 23%.

Известно, что в 2010 году в Южной Корее проживали 1,26 млн иностранцев, в 2012 году — 1,45 млн иностранцев, в 2014 году — 1,8 млн иностранцев, в 2016 году — 2,05 млн иностранцев, в 2017 году — 2,37 млн иностранцев, в 2019 году — 2,52 млн иностранцев.

По предварительным подсчетам в стране также проживало около 388 тыс. нелегалов, что на 0,9% меньше, чем в 2020 году.

На конец года в Южной Корее проживали 840 тыс. граждан Китая, 208 тыс. граждан Вьетнама, 171 тыс. гражданина Таиланда, 140 тыс. гражданина США.

Больше всего иностранцев проживало в провинции Кёнгидо (360 тыс. человек). Далее в порядке убывания следуют города Сеул (226 тыс. человек), Инчхон (66 тыс. человек), провинции Кёнсан-Намдо (63 тыс. человек), Чхунчхон-Намдо (62 тыс. человек) и Кёнсан-Пукто (52 тыс. человек).