Канберра, 27 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Австралийский фондовый рынок перешел к «технической коррекции» после очередного волатильного торгового дня. На момент закрытия торгов 27 января индекс ASX 200 снизился на 123,30 пункта, или 1,77%, передает телеканал Nine News.

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Журналисты отмечают, что коррекция на рынке традиционно определяется как падение на 10 или более процентов от 52-недельного максимума рынка.

В последний раз ASX200 достиг своего годового максимума в августе 2020 года, выйдя на отметку 7632,8 пунктов.

Отмечается, что инвесторы всерьез следят за прогнозами относительно даты повышения процентных ставок в Австралии регулятором на фоне масштабной инфляции.