Симферополь, 27 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Следственные органы начали проверку информации о крупной задолженности перед дворниками в Балаклаве, об этом сообщили 27 января в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворник

Сообщение о задолженности было выявлено в ходе мониторинга СМИ. Сообщалось, что в Балаклаве дворникам с октября 2021 года не выплачивают зарплату, долг предприятия достиг, по словам сотрудников, около 2,5 миллионов рублей.

Глава ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Балаклавскому району города Севастополь незамедлительно организовать процессуальную проверку. Следователи намерены установить обстоятельства и дать оценку действиям руководства организации. Руководство ГСУ держит ход проверки на контроле. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.