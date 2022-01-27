Москва, 27 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Ответ США на предложения по гарантиям безопасности от России уже передан президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я сразу вам скажу, наверняка вы будете спрашивать о том, что вчера передали нам американцы, что передали НАТОвцы. Все эти бумаги у президента», — сказал Песков.

Накануне посол США в РФ Джон Салливан передал в российский МИД ответ американской стороны.