Верхнедонской район, Ростовская область, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из сельских школ. Женщина подозревается в служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что директор одной из школ Верхнедонского района фиктивно трудоустроила жительницу Ростовской области, назначив ее на должность заместителя руководителя образовательного учреждения. Затем подозреваемая внесла в официальные документы ложные сведения об исполнении ею трудовых обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.