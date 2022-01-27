Верхнедонской район, Ростовская область, 27 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из сельских школ. Женщина подозревается в служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Следователи полагают, что директор одной из школ Верхнедонского района фиктивно трудоустроила жительницу Ростовской области, назначив ее на должность заместителя руководителя образовательного учреждения. Затем подозреваемая внесла в официальные документы ложные сведения об исполнении ею трудовых обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.