Мурманск, , 12:51 — REGNUM В Мурманской области растет число многодетных семей. Об эом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Многодетная семья Foto.ru

«С начала 2021 года количество многодетных семей увеличилось на 232 и на 1 января 2022 года составило 8575 семей», — сообщили в ведомстве.

По данным статистики, рост числа многодетных отмечается в регионе с 2012 года. За это время их количество выросло более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили освободить от НДФЛ многодетные семьи.