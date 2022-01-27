Красногорск, 27 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Проживание мигрантов на территории Подмосковья нуждается в более грамотном регулировании. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Еще одна важная тема — тема мигрантов. Это большое количество. Вчера на коллегии прозвучала цифра — 1,5 млн мигрантов», — сказал Воробьев.

После этого глава региона обратился к депутатам Государственной думы, представляющих Московскую область и попросил их принять участие в разработке и продвижении законодательной инициативы о регулировании условий проживания иностранных рабочих.

«Должны быть соблюдены все необходимые нормы гуманного отношения к этим людям, но мы должны также исключить риски, обеспечить безопасность. Поэтому те, кто привлекает мигрантов должны отвечать за качество их проживания. Мы должны внимательно подойти к этому и такое регулирование обеспечить. Потому что нам не хватает законодательного регулирования, чтобы взять эту ситуацию под контроль», — отметил Воробьев.