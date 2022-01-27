Новосибирск, 27 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Одному из новосибирцев, которого задержали после стрельбы в квартире, избрали меру пресечения. 41-летнего хозяина квартиры отпустили домой с условием обязательной явки в суд, сообщают «НГС Новости» со ссылкой на региональное отделение МВД РФ.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

«По поводу второго мужчины, который также был задержан накануне в этой квартире, в полиции информацией не располагают», — уточняет СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ночью 26 января в полицию Новосибирска поступило сообщение о стрельбе в квартире дома по ул. мкр. Горский. Никто не пострадал. Стрелявшие после переговоров открыли дверь. В квартире обнаружены семь предметов, схожих с оружием, три пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы.

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