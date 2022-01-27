Мельбурн, Австралия, , 12:53 — REGNUM За последние сутки в австралийской Виктории, втором по численности населения штате страны, выявили 13 755 случаев заражения коронавирусом и еще 15 смертей от COVID-19. Представляя новые данные на пресс-конференции, премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс заявил, что регион, «вероятно», достиг пика по числу заражений. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

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Несмотря на то, что число случаев коронавируса в штате снижается, премьер-министр Эндрюс настойчиво призывал жителей Виктории сделать третью прививку от COVID-19, поскольку новые данные показывают, что большинство жителей, умерших во время пандемии, не были вакцинированы. Только 1,7% умерших в Виктории от COVID-19 были полностью вакцинированы.

В этой связи Эндрюс отметил, что надеется, что Национальный кабинет министров решит изменить определение «полностью вакцинированный» с тем, чтобы таковыми считались граждане, сделавшие не две, а три прививки.