Париж, , 12:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что история репатриантов из Алжира — это история Франции. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«60 лет назад репатриантов из Алжира не слушали. Сегодня слушаем. И мы слышим. Для Франции честь говорить правду, даже когда это больно, признавать всех и каждого, создавать возможность двигаться вперед», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса института общественного мнения во Франции (Ifop), 85% жителей Франции иудейского вероисповедания и 64% граждан считают антисемитизм широко распространенным чувством.

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