Париж, 27 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что история репатриантов из Алжира — это история Франции. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«60 лет назад репатриантов из Алжира не слушали. Сегодня слушаем. И мы слышим. Для Франции честь говорить правду, даже когда это больно, признавать всех и каждого, создавать возможность двигаться вперед», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса института общественного мнения во Франции (Ifop), 85% жителей Франции иудейского вероисповедания и 64% граждан считают антисемитизм широко распространенным чувством.