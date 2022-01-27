Мадрид, 27 января 2022, 12:49 — REGNUM Дипломатические усилия со стороны НАТО и США помогут достичь наилучшего результата в вопросе конфликта на Украине. Об этом в интервью программе El Objetivo на канале La Sexta заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает агентство EFE.
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«Полностью уверена, что дипломатия НАТО и США достигнет наилучшего результата», — сказала Роблес.
Она подчеркнула, что ситуация на Украине является «очень тревожной и сложной».
Роблес при этом подчеркнула необходимость использования дипломатических каналов в качестве приоритета для разрешения украинского кризиса.