Мадрид, , 12:49 — REGNUM Дипломатические усилия со стороны НАТО и США помогут достичь наилучшего результата в вопросе конфликта на Украине. Об этом в интервью программе El Objetivo на канале La Sexta заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Ministry of the Presidency. Government of Spain

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«Полностью уверена, что дипломатия НАТО и США достигнет наилучшего результата», — сказала Роблес.

Она подчеркнула, что ситуация на Украине является «очень тревожной и сложной».

Роблес при этом подчеркнула необходимость использования дипломатических каналов в качестве приоритета для разрешения украинского кризиса.