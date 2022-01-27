Днепропетровск, Украина, , 12:45 — REGNUM В настоящее время три человека из числа пострадавших в результате стрельбы на заводе «Южмаш» в городе Днепр (Днепропетровск) пребывают в тяжелом состоянии, а угрозы жизни двух других нет. Об этом 27 января сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Реанимация Softpedia.com

«(Кем же надо быть — ред.)… чтобы выпустить три пули в упор в 22-летнюю девушку — военнослужащую национальной гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и — самое тяжелое — в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови», — написал он в своем сообщении.

Помимо того, Геращенко добавил, что еще два военнослужащих Нацгвардии страны — с ранением в брюшную полость, а также с ранениями в грудь, в бедро и в плечо, также находятся в тяжелом состоянии.

Кроме этого, советник главы украинского МВД уточнил, что жизни еще двух раненых ничего не угрожает и призвал жителей города сдать кровь для пострадавших, а также поддержать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудников, которые будут заниматься расследованием уголовного дела по факту стрельбы, открытой военнослужащим украинской Национальной гвардии на заводе «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск), направило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Отметим, в ночь на 27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев из автомата на территории Южного машиностроительного завода в городе Днепр (Днепропетровск), при этом пятеро человек погибли и еще пятеро получили ранения.

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