Нижнекамск, Татария, , 12:59 — REGNUM Троих жителей города Нижнекамска обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, завершено, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Следователь Sledcom.ru

По решению Верховного суда РФ в 2017 году деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящих в ее структуру местных религиозных организаций.

По версии следствия, обвиняемые являлись приверженцами данной запрещенной организации и продолжили участие в ее деятельности. В 2017—2020 годы они вовлекали в ее состав новых членов, пропагандировали идеи организации, проводили собрания и собирали деньги со своих сторонников.

От дачи показаний обвиняемые отказались. Мужчины до решения суда находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

ИА REGNUM напоминает, весной 2021 года четверо жителей Абинского района Краснодарского края в возрасте от 38 до 60 лет были задержаны по подозрению в участии в экстремистской организации, а также в вовлечении местной жительницы в ее деятельность.

Читайте также: На Кубани задержали «Свидетелей Иеговы"* по подозрению в экстремизме

Читайте также: «Свидетели Иеговы"* арестованы в Иркутске