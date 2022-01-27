* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Специальный представитель губернатора афганской провинции Гор сообщил, что добыча угля на шахте Гора началась, и потребность жителей провинции в топливе будет устранена с запуском этой шахты.

Уголь

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Гор — одна из самых неблагополучных провинций на западе Афганистана, где при предыдущем правительстве не осуществлялось никаких проектов по развитию из-за невнимания со стороны государственных чиновников, а сейчас, с приходом к власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добыча угля только началась.

Вахид Шахрияр, глава частной горнодобывающей компании в Горе, сообщил информационному агентству Fars: «После бурения бригадами компании в районе Спин Санг близ города Аллаяр, шахта готова к разработке и ожидается ежедневная добыча около 50 тонн угля».

Он добавил, что запуск рудника Гора создаст сотни рабочих мест.

Шахрияр также сообщил, что помимо добычи угля в перспективных планах предусматривается производство энергии и ремонт улиц и автомагистралей.

«Правительство намерено разрабатывать недра в различных провинциях Афганистана, опираясь на местные квалифицированные кадры, и создавать рабочие места для населения», — сказал Абдул Хаким Хеммат, глава горнорудного управления Гора.

«Все силовые структуры провинции готовы обеспечить безопасность компаний, сотрудников и шахт, и пресекать деятельность по незаконной разработке рудников», — подчеркнул начальник полиции Гора Ахмадулла Лабиб.

Маулави Рахматулла Амани, специальный представитель губернатора Гора, отметив, что в прошлом граждане использовали деревья и кустарники в горах в качестве необходимого им топлива, сказал: «Теперь нет необходимости уничтожать природу, люди могут получать топливо по низкой цене».

»Правительство предпринимает эффективные шаги для развития разных провинций, и вскоре провинции, которые были лишены многого в прошлом, добьются процветания», — добавил он.