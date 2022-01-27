Аделаида, Австралия, , 15:39 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл раскритиковал поступок жительницы штата, арестованной по подозрению в мошенничестве при «прохождении» вакцинации от COVID-19. По данным полиции, женщина заплатила человеку, чтобы тот прошёл вакцинацию от COVID-19 вместо неё. Об инциденте 27 января сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Женщине предъявили обвинение в обмане и недобросовестном обращении с документами. Полиция утверждает, что женщине требовалась вакцина в качестве условия сохранения работы.

Выступая перед прессой, премьер-министр Маршалл заявил, что если обвинения подтвердятся, то это будет примером крайне «бессовестного» поведения.

Женщину отпустили под залог. Она должна явиться на судебное заседание, которое назначено на 30 марта.

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