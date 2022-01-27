Воронеж, , 12:42 — REGNUM Дефицит водителей маршрутных автобусов в Воронеже достиг 70%, причём если кадровый голод ранее власти называли сезонным, то теперь проблема приобрела систематический характер.

Воронежский автобус Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Данные опубликовали 27 января со ссылкой на заместителя руководителя управления транспорта Воронежа Максима Захарова «Вести Воронеж».

В числе причин острого дефицита кадров в транспортной системе города — пандемия, многие водители болели, кто-то сменил сферу деятельности из-за страха заразиться. Ряд компаний задолжал своим водителям зарплату после снижения пассажиропотока в транспорте в период локдауна осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Максим Захаров заявил, что тариф на проезд в Воронеже должен составлять 30−35 рублей против действующего тарифа в 21−23 рубля. В последний раз стоимость проезда в Воронеже увеличили в октябре 2019 года. При этом всего лишь за несколько месяцев до этого губернатор Александр Гусев заявлял, что смысла увеличивать тариф нет.

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