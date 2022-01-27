Воронеж, 27 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Дефицит водителей маршрутных автобусов в Воронеже достиг 70%, причём если кадровый голод ранее власти называли сезонным, то теперь проблема приобрела систематический характер.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский автобус

Данные опубликовали 27 января со ссылкой на заместителя руководителя управления транспорта Воронежа Максима Захарова «Вести Воронеж».

В числе причин острого дефицита кадров в транспортной системе города — пандемия, многие водители болели, кто-то сменил сферу деятельности из-за страха заразиться. Ряд компаний задолжал своим водителям зарплату после снижения пассажиропотока в транспорте в период локдауна осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Максим Захаров заявил, что тариф на проезд в Воронеже должен составлять 30−35 рублей против действующего тарифа в 21−23 рубля. В последний раз стоимость проезда в Воронеже увеличили в октябре 2019 года. При этом всего лишь за несколько месяцев до этого губернатор Александр Гусев заявлял, что смысла увеличивать тариф нет.