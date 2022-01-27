Майкоп, 27 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор виновнику ДТП, которое произошло в станице Ханской города Майкопа 3 мая 2021 года. В результате автоаварии погибла 33-летняя женщина, мать троих несовершеннолетних детей. Еще один человек получил травмы.

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С учетом установленных отягчающих обстоятельств водитель, совершивший ДТП, приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в региональном управлении МВД.

Как выяснило следствие, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2114 25-летний житель города Майкопа нарушил правила дорожного движения, выехав на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. При столкновении с «Ладой Приорой» на месте скончалась её пассажирка, а находившийся за рулем 32-летний мужчина был доставлен в больницу.

Сам виновник аварии сбежал с места происшествия. Как оказалось, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Позже его личность установили и нарушителя ПДД задержали.