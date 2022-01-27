Сидней, Австралия, , 12:44 — REGNUM 27 января на пресс-конференции в Сиднее с участием представителей полиция Нового Южного Уэльса (самый крупный штат Австралии) было объявлено о проведении новой спецоперации по борьбе с организованной преступностью в мегаполисе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней

Речь идет о полицейской операции «Ястреб 2022», двухдневной операции с высокой степенью интенсивности, цель которой заключается в прекращении продолжающейся войны между преступными кланами Аламеддин и Хамзе, орудующими в городе.

Операция началась в 06:00 утра по местному времени, в ней задействовано более 600 офицеров полиции. Помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса предостерег преступников от попыток заменить старших членов банд после того, как тех арестуют.

«Если вы думаете, что вы займете их место, то ждите нас в гости», — заявил высокопоставленный полицейский.