Мельбурн, Австралия, , 12:41 — REGNUM По прогнозам синоптиков, более сильные грозы и проливные дожди обрушатся на Викторию (юго-восток Австралии) в ближайшие два дня после того, как сильные штормы ощущались по всему штату в ночь на 27 января. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Утром 27 января на территории штата произошло внезапное наводнение, и 4000 домов остались без электричества из-за проливных дождей.

Так, синоптик Дайана Иди из Австралийского Бюро метеорологии предсказала, что риск проливных дождей в Виктории сохранится до конца сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно на западе штата, где вероятны сильный град и мощные порывы ветра.

По ее словам, риск проливных дождей сохранится и в выходные дни на востоке штата.

За последние 24 часа спасатели отреагировали на 350 сигналов о помощи по территории всей Виктории.