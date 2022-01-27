Луганск, , 12:38 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки зафиксировала около 40 попыток боевиков Вооруженных мил Украины (ВСУ) провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 27 января заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что зафиксировала военных ВСУ в зоне разведения сил у города Золотое в Донбассе.

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