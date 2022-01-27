Новосибирск, 27 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Новосибирске полицейские задержали мужчин, стрелявших в квартире. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Стрельба

В ведомстве рассказали, что ночью 26 января поступило сообщение о стрельбе в квартире дома по ул. мкр. Горский. Двор был оцеплен. Квартира, в которой стреляли, установлена. После переговоров стрелявшие добровольно открыли дверь.

Отмечается, что никто не пострадал. В квартире были обнаружены семь предметов, схожих с оружием, три пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы. Это всё направлено на экспертизу, а подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.