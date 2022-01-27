Канберра, , 12:40 — REGNUM DIY juggernaut Bunnings была признана самой «сильной» компанией в Австралии благодаря своим проектам по строительству инфраструктуры для борьбы с распространением коронавируса, в частности авто-клиниках для вакцинации. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News со ссылкой на годовой отчет компании Brand Finance Australia, которая занимается оценкой деятельность коммерческих фирм.

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В годовом отчете Brand Finance Australia говорится, что способность розничного продавца оборудования DIY juggernaut Bunnings оставаться на плаву во время длительных локдаунов на фоне пандемии коронавируса и предлагать товары первой необходимости для домохозяйств и торгового сектора является главной причиной финансовых успехов фирмы.

«Усилия Bunnings по реагированию на спрос со стороны населения и торгового сектора, а также помощь в развертывании вакцинации не остались незамеченными потребителями, которые особенно высоко оценили розничного продавца с точки зрения качества, инноваций, соотношения цены и качества, лояльности и обслуживания клиентов», — говорится в отчете генерального директора Brand Finance Australia Марка Кроу.

Самая крупная сеть супермаркетов в Австралии Woolworths была названа второй самой сильной и устойчивой компанией в стране.