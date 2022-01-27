Канберра, 27 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. DIY juggernaut Bunnings была признана самой «сильной» компанией в Австралии благодаря своим проектам по строительству инфраструктуры для борьбы с распространением коронавируса, в частности авто-клиниках для вакцинации. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News со ссылкой на годовой отчет компании Brand Finance Australia, которая занимается оценкой деятельность коммерческих фирм.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

В годовом отчете Brand Finance Australia говорится, что способность розничного продавца оборудования DIY juggernaut Bunnings оставаться на плаву во время длительных локдаунов на фоне пандемии коронавируса и предлагать товары первой необходимости для домохозяйств и торгового сектора является главной причиной финансовых успехов фирмы.

«Усилия Bunnings по реагированию на спрос со стороны населения и торгового сектора, а также помощь в развертывании вакцинации не остались незамеченными потребителями, которые особенно высоко оценили розничного продавца с точки зрения качества, инноваций, соотношения цены и качества, лояльности и обслуживания клиентов», — говорится в отчете генерального директора Brand Finance Australia Марка Кроу.

Самая крупная сеть супермаркетов в Австралии Woolworths была названа второй самой сильной и устойчивой компанией в стране.