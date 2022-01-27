Вологда, , 12:34 — REGNUM Осада Ленинграда стала испытанием для всей страны, напомнил в соцсетях губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«78 лет назад, 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда. Это одно из самых трагичных и одновременно героических событий Великой Отечественной войны. Осада города, которая продолжалась 872 дня, стала испытанием не только для Ленинграда, но и для всей страны. Однако дух оборонявшихся не смогли сломить никакие испытания и тяготы. Героизм наших солдат, сила и мощь флота, авиации прорвали блокаду», — написал глава региона.

Кувшинников также напомнил, что Вологодчина делала все, чтобы поставлять в Ленинград продовольствие, вооружение и медикаменты.

«Каждый день в нашу область прибывали эшелоны с ранеными, эвакуированными. 286-я дивизия, которую неофициально называли Вологодской, стояла на подступах к Ленинграду. В её рядах были наши отцы, деды. Многих уже нет с нами, но их подвиг навсегда останется в сердцах потомков», — отметил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области проживают 154 блокадника.