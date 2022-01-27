Канберра, 27 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Бывшему генеральному директору Surf Life Saving New South Wales Мэтью Хэнкс стоит ожидать худшего после того, как он признался в краже почти двух миллионов австралийских долларов из благотворительной организации. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Так, Хэнкс вел роскошный образ жизни, покупая дома и лодки на деньги 76 000 человек, которые отдавали свои деньги на благотворительность. В суде заявили, что его жадность оказала эффект цунами на организацию, которая уже более века спасает жизни, поскольку теперь австралийцы и вовсе могут перестать перечислять деньги.

Хэнкс признался, что выставлял счет своей собственной фирме за типографские работы, прежде чем заключить субподряд на оказание услуг по более дешевым ценам и прикарманить разницу. Бывший генеральный директор также подтасовывал бухгалтерские отчеты при покупке и продаже служебных автомобилей.

В разгар мошенничества он зарабатывал дополнительно 8000 долларов в месяц сверх своей зарплаты в 200 000 долларов.

После признания Хэнксом вину суду осталось только назначить тюремное наказание, которое может достигать до 10 лет лишения свободы.