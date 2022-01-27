Самара, 27 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Обеспечивать жильем детей-сирот намерены с помощью жилищных сертификатов в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Департамент информполитики Свердловской области Вручение ключей от квартир

Законопроект, которым утверждается новый для Самарской области механизм обеспечения жильем детей-сирот — с помощью жилищных сертификатов, был рассмотрен на заседании правительства региона.

Сообщается, что в области детям-сиротам предоставляют готовое жилье, которое муниципальные власти приобретают на средства, полученные из федерального и республиканского бюджетов. Жилые помещения приобретаются как на вторичном рынке, так и у застройщиков.

Вышеуказанный проект закона получил одобрение областного кабмина. Он откроет новые возможности обеспечения детей-сирот жильем, позволит им самостоятельно выбирать квартиру и муниципальное образование, использовать дополнительно маткапитал или личные средства.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил чиновникам внимательно рассмотреть критерии получения данных сертификатов и разработать методику, которая бы исключала риск потери жилья при реализации сертификата.

«Нам крайне важно, чтобы в Самарской области такого не произошло, и право на сертификаты получили те дети-сироты, которые имеют определенный уровень самостоятельности, устойчивое положение в социуме и могут ответственно использовать сертификат для своих нужд, нужд своей семьи», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

На заседании в правительстве региона были названы критерии получения жилищного сертификата: успешная социализация в обществе, трудовой стаж не менее 12 месяцев, возраст не менее 23 лет.

«Решение о вручении сертификата будет приниматься комиссионно, с учетом мнения местных органов власти, органов опеки и попечительства», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики области Регины Воробьевой.

Сообщается, что в 2022 году на квартиры для детей-сирот в бюджете Самарской области предусмотрены 900 миллионов рублей, в течение года эту сумму планируют увеличить.

«Сегодня мы принимаем прогрессивный законопроект, который позволит нарастить темпы обеспечения детей-сирот жильем», — сообщил глава регионального правительства.