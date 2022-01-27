Красноярск, , 12:32 — REGNUM В городе Красноярске введён режим «чёрного неба». В столице Красноярского края зарегистрированы неблагоприятные метеоусловия (НМУ).

Смог Climatechange.tw

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по информации мэрии Красноярска о НМУ, «чёрное небо» задержится над городом с 19 часов (местное время) 27 января до 19 часов 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, перед этим режим НМУ в Красноярске действовал с 17 часов 20 января до 17 часов 21 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим «чёрного неба» ввели в Красноярске