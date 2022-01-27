Москва, 27 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российского блогера Хизри Запирова и его PR-директора Лусику Карапетян объявили в федеральный розыск в России. Соответствующая информация опубликована в базе данных МВД РФ.

23.мвд.рф В розыске

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на соответствующий запрос.

Отмечается, что Карапетян также вменяют некую статью УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск брата осужденного блогера Алексея Навального Олега.

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