Днепропетровск, Украина, , 12:30 — REGNUM Сотрудников, которые будут заниматься расследованием уголовного дела по факту стрельбы, открытой военнослужащим украинской Национальной гвардии на заводе «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск), направило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что в настоящее время ведется расследование трагического инцидента, а также устанавливаются причины и мотивы военнослужащего, открывшего огонь по сослуживцам.

«Расследование продолжается. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащий Национальной гвардии Украины Артем Рябчук, ранее расстрелявший своих сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск), задержан.