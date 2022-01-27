Кострома, 27 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Костромская областная дума приняла закон, снижающий нормативы по заготовке древесины на землях лесного фонда для граждан. За внесение изменений на заседании 27 января проголосовали большинство парламентариев. Один депутат выступил против, ещё один воздержался.

Onf.ru Вырубка леса

Федеральное законодательство предусматривает возможность заключения государственных договоров на рубку дерева для возведения жилья и других нужд. Правила и нормативы на этот счёт устанавливаются регионами. Стоимость древесины с земель лесного фонда в разы ниже, чем покупка того же объёма стройматериала у частной организации. Для сравнения, стоимость 200 кубических метров леса, добытых в рамках договора с лесничеством, составит около 50 тысяч рублей. Коммерсант возьмёт за такой же объём дерева вместе с услугами по спилу и доставке на место стройки около 1,5 млн рублей.

Ранее на строительство домов в Костромской области предоставлялось 200 кубометров леса раз в 30 лет. Максимальный объём покупки дров для отопления домов, бань, дачных и садовых домов на год составлял 25 кубометров. В первой редакции закона предлагалось увеличить периодичность предоставления древесины до 50 лет, сократить нормы на строительство домов до 100 кубометров, на дрова — до 10 кубометров. Затем с учётом отзыва прокуратуры и мнения глав районов предложение было скорректировано.

Теперь для строительства дома можно будет купить 150 кубометров леса по низкой цене. Периодичность предоставления древесины для этой цели не изменится и составит 30 лет. Норматив на отопление составит 15 кубометров. Закон дополняется перечнем документов. При получении заявления на покупку дров или строительство дома департамент лесного хозяйства запросит у муниципалитета дополнительные справки о наличии фундамента или печного отопления в доме. По мнению авторов закона, это поможет сократить количество мошенничеств с льготной древесиной, в том числе перекупку материала частниками.