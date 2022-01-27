Джакарта, , 12:30 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что план продажи двух индонезийских военных кораблей, принадлежащих ВМС Индонезии, получил одобрение у президента Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Прабово Субианто (сс) Prabowo Subianto

Прабово Субианто объяснил, что продажа двух кораблей Teluk Turtle 513 и Teluk Mandari 514 обусловлена непригодностью этих судов.

Кроме того, министр также заверил, что продажа двух кораблей не повлияет на силы обороны Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число носителей штамма «Омикрон» выросло.

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