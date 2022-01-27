Красногорск, 27 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 757 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 27 января в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 604 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1216 человек выздоровели после COVID-19.