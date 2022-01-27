Москва, 27 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В КПРФ считают излишним устанавливать новую памятную дату — учредить День геноцида советского народа, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Алексей Колчин, ИА REGNUM КПРФ

«Мне думается, если мы понаделаем много праздников и памятных дат, которые бы касались этих событий, то не растворится ли победа у нас?» — рассуждает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Он полагает, что существующих памятных дат вполне достаточно.

«Разве у нас мало возможности выразить свое величие нации и народа, и союза нашего в те два праздника, особенно в День победы? Разве у нас мало возможностей сказать о жертвах и обо всем?» — отметил парламентарий.

«Это лишнее нагромождение, зачем так расплываться», — рассуждает первый зампред комитета Госдумы.

Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.