Краснодар, 27 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. На должность заместителя мэра Краснодара согласован Анатолий Самарин, решение 27 января приняли депутаты городской думы на очередном заседании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Krd.ru Мэрия Краснодара

На посту вице-мэра Анатолий Самарин будет курировать кадровую политику и правовые вопросы. Отметим, что ранее Самарин занимал пост заместителя начальника управления протокола администрации Краснодарского края.

Сегодня же депутаты согласовали кандидатуры Василия Домрина на должность директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, Константина Молотилина — на должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель и Ирины Удовицкой — на пост начальника управления культуры.

Василий Домрин с 2019 по настоящее время работал на посту начальника отдела правового обеспечения департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Константин Молотилин до назначения занимал пост замдиректора департамента муниципальной собственности и городских земель, начальником отдела аренды земли. Ирина Удовицкая с 2016 года работала в должности заместителя начальника управления культуры города.