Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Ситуацию вокруг Украины обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 26 января говорится в заявлении пресс-службы американского Госдепартамента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И (сс) U.S. Department of State

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Уточняется, что во время беседы госсекретарь США «указал на риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед».

Также отмечается, что стороны провели обмен мнениями по поводу продолжения совместной работы после состоявшейся в ноябре минувшего года саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, включая действия «по управлению стратегическими рисками, мерам по защите здоровья и изменению климата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приверженность Минским соглашениям подтвердили советники глав государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина) по итогам встречи в Париже.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.