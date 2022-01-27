Новосибирск, 27 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

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Дело было возбуждено в отношении 33-летней женщины — по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

Установлено, что утром 24 декабря 2021 года женщина во дворе дома по улице Выставочная на автомобиле наехала на двухлетнего ребёнка. Ребёнок был доставлен в больницу. 9 января 2022 года от полученных травм он скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске внедорожник наехал на санки с двухлетним ребёнком. Состояние ребёнка врачи оценивали как крайне тяжёлое — мальчик находился в реанимации.